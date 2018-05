Facebook vond de foto van deze puppy ongepast: snap jij waarom?

De 16-jarige Dominic was zó blij met zijn nieuwe puppy dat hij vol trots een foto van het beestje op Facebook plaatste. Tot zijn grote verbazing werd het kiekje al binnen enkele minuten van zijn account verwijderd. Facebook vond de puppy namelijk op iets héél anders lijken…

Een gebruiker had de foto als ‘ongepast’ gerapporteerd. Hij vond de Mexicaanse naakthond van Dominic namelijk verdacht veel lijken op een naaktfoto van hemzelf. Meer specifiek: zijn jongeheer. Facebook was het hiermee eens, en besloot de foto te verbannen.

Dirty mind

Dominic kon er wel om lachen: hij zette een foto van zijn verbanning op Twitter, met de vraag welke dirty mind hem had aangegeven. Zijn berichtje bleef niet onopgemerkt, de tweet werd in korte tijd 60.000 keer geliked en 25.000 keer gedeeld.

Grabe ka dirty minded sa nag report ng pic ng puppy ko 😞 pic.twitter.com/9Bgl1TXipj — nikki (@duhminek) 8 mei 2018

Onschuldige puppy

Dominic snapte de ophef niet zo goed. “Ik zie alleen maar de puppy”, schrijft hij op Twitter. “Ik kreeg een notificatie dat de foto was geblokkeerd, een paar minuten nadat ik de foto in de groep had geplaatst. Op dat moment realiseerde ik nog niet dat het op een penis leek, want ik zag alleen maar de foto van een onschuldige puppy.”

Bron en beeld: Twitter