Gebruik je Facebook? Pas de komende tijd dan goed op voor oplichting via sms

Vanwege een Facebooklek in 2019, liggen er momenteel miljoenen privégegevens op straat. De namen, woonplaatsen en telefoonnummers van maar liefst 5,4 miljoen Nederlanders zijn bekend. En dat vergroot de kans op oplichting via sms: phishing.

Een bestand met privégegevens van miljoenen Facebookgebruikers verscheen onlangs op het internet. Deze gegevens werden in 2019 verkregen. Destijds zei Facebook dat niets erop leek dat mensen met een kwade wil deze gegevens misbruikten. Maar nu de hele database met gebruikersinformatie op het internet is verschenen, is de kans toch groot dat oplichters ermee aan de haal gaan.

In de lijst met informatie is van 533 miljoen Facebookgebruikers onder andere te zien wat hun naam, woonplaats, relatiestatus, werkgever en mobiele telefoonnummer is. Van sommige gebruiker is ook het e-mailadres te zien. Wachtwoorden van de gebruikers zijn niet bekend.

Oplichting

Toch is het geen goed nieuws dat al deze andere gegevens op straat liggen. Volgens techjournalist Daniël Verlaan zijn deze gegevens namelijk al genoeg voor oplichting, bijvoorbeeld via sms of WhatsApp. “Hoe meer gegevens zo’n oplichter over je heeft, hoe overtuigender hij het bericht kan maken”, zegt hij tegen Rtl nieuws. Als een oplichter je een sms stuurt, uit naam van bijvoorbeeld je bank, de Belastingdienst of je kind, kan deze je vertrouwen winnen door je naam of werkgever te noemen.

Wat te doen?

Let de komende tijd dus extra goed op als je berichtjes ontvang op je telefoon of e-mailadres. Als iemand om geld vraagt, bel de persoon of organisatie dan persoonlijk op. Doe dit niet via het nummer waarvan je de berichtjes ontvangt, het kan zijn dat je dan alsnog de oplichter aan de lijn krijgt. Bel naar het nummer dat je zelf hebt van degene die jou een bericht stuurt, of het officiële telefoonnummer dat op internet staat.

Geen geld overmaken

Weet degene die je aan de lijn krijgt van niks? Dan is de geldvrager een oplichter. Krijg je degene die je wil spreken niet aan de lijn? Bijvoorbeeld omdat de verbinding slecht is, de microfoon het niet doet of een andere reden: maak dan geen geld over. Ook hierbij is de kans heel groot dat je te maken hebt met oplichting.

Extra beveiligen

Ook is het belangrijk om in deze periode je accounts extra goed te beveiligen. Dat kan door je wachtwoorden te veranderen en op WhatsApp, Facebook, Instagram en al je andere accounts een tweestapsverficatie in te stellen. En dat doe je zo.

Bron: Rtl nieuws. Beeld: Getty Images.