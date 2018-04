Fajah Lourens schrijft emotionele brief aan haar 18-jarige dochter

Fajah Lourens heeft een dochter, Irem, die net 18 jaar is geworden. Om haar even een hart onder de riem te steken schrijft haar moeder een emotionele brief.

En bij de lieve woorden hoort ook een waarschuwing.

Fajah: “Ik wil dit moment even pakken om je te bedanken. Zonder jou was ik niet waar ik nu ben. Zonder jou was ons huis geen thuis geweest. Toch maak ik me ook weleens zorgen. Jij bent opgegroeid in een wereld van mobieltjes en social media.”

“Lieve Irem, je bent zo mooi en uniek zoals je bent. Ik kan je dit uit ervaring vertellen: spijt komt altijd achteraf! Geloof mij, de wereld van social media is geen echte wereld. Je ziet alleen de mooie kanten, niet de vervelende gevolgen.”

“Geluk zit van binnen, in jezelf, en dat vind je niet bij iemand anders. Niet met nieuwe lippen, kleinere of grotere borsten, het perfecte rijke vriendje of die gouden Rolex. Liefde, echte vriendschappen en je familie: dat is rijkdom. Het heeft mij heel wat jaren gekost om te zien waar het leven echt om draait. Krijgen wat je wilt is geen slechte eigenschap, maar willen wat je hebt is een kunst.”

Bron: Grazia. Beeld: ANP