Fajah Lourens kreeg bijna een burn-out: 'Ik moest veel te veel van mezelf'

Fajah Lourens is het brein achter het succesvolle bedrijf My Killer Body Motivation. Maar soms vindt ze het wel lastig om haar carrière te combineren met moeder zijn.

Op een gegeven moment vergde ze zoveel van zichzelf, dat ze zelfs tegen een burn-out aan zat.

Burn-out

“Ik heb heel lang alles zelf willen doen en niets uit handen durven geven. Maar dat kan gewoon niet”, vertelt ze in de nieuwste Grazia. “Ik zat een tijdje terug tegen een burn-out aan. Ik moest te veel van mezelf: mijn eigen bedrijf runnen, veel sporten, op mijn eten en drinken letten, een verbouwing regelen.” Ze is daarom van mening dat ze minder hoge eisen aan zichzelf moet stellen. “Het geeft niet als ik een keertje niet sport en ik hoef heus niet altijd perfect in shape te zijn.”

Tijdblokken

Maar het grote nadeel als je zo veel van je werk houdt, is dat je ook alleen maar met je bedrijf bezig bent, zegt Fajah. “Dat gaat ten koste van mijn gezin en van relaties”, legt ze uit. Ze probeert dan ook regelmatig tijdblokken in te delen. “Hoe onromantisch dat ook klinkt. Je moet echt ruimte in je agenda vrij maken en zeggen: de telefoons gaan nu weg, we praten niet meer over werk en zijn nu samen.”

Schuldig

Ook met haar zoon Shai probeert ze haar tijd goed in te delen. Maar soms is ze gewoon veel weg voor haar werk. Al probeert ze dat op andere momenten dan wel te compenseren. “Ik probeer me er niet al te schuldig meer over te voelen”, zegt ze. “Al blijft het natuurlijk altijd een worsteling, dat zal iedere werkende moeder wel herkennen.”

