Fajah Lourens deelt eerlijke video van loshangend buikvel

Hoewel Fajah Lourens regelmatig jaloersmakende kiekjes deelt van haar ‘killerbody’, is ze altijd eerlijk geweest over het feit dat haar lichaam allesbehalve perfect is. Zo liet ze eerder al zien dat ze ook gewoon last heeft van cellulitis en vandaag doet ze daar nog een schepje bovenop door een video van haar loshangende buikvel te delen.

Haar boodschap? Wees er trots op!

Advertentie

‘Geniet van jezelf’

In een Instagrampost laat Fajah weten dat ze dagelijks vragen krijgt van vrouwen die willen weten hoe ze van hun buikvel afkomen na een zwangerschap: “Mijn antwoord is: niet. Omarm je lichaam en wees trots op je buikvel. Je prachtige lichaam heeft dit overgehouden aan het meest kostbare bezit wat je maar kunt hebben. Geniet van jezelf en houd van jezelf,” aldus Fajah.

Mooie kant

Dat de juiste belichting een groot verschil kan maken, liet Fajah een tijdje geleden nog zien in een andere Instagrampost. De fitnessgoeroe plaatst toen een foto van haar naar eigen zeggen ‘mooie kant en nóg mooiere kant’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram