Fajah Lourens deelt 'eerlijke' foto van haar eigen lichaam

Als er iemand een fitgirl is, dan is het Fajah Lourens wel. Ze schreef boeken vol over wat je allemaal moet doen en laten om net zo’n fantastisch lijf te krijgen, maar laat zien dat zelfs haar lichaam niet perfect is.

Want wat blijkt: Fajah is ook maar een mens. Die net als vrijwel alle vrouwen cellulitis heeft. De fitnessgoeroe wil daar geen misverstand over laten bestaan en deelt daarom op Instagram een foto van haar ‘goede’ en ‘slechte’ kant in verschillende soorten belichting.

Niets om je voor te schamen

“Je wil natuurlijk altijd je mooiste kant op de foto”, begint ze haar relaas. “Vandaag deel ik mijn mooie kant en mijn nog mooiere kant.” Op de eerste foto toont Fajah haar blote benen en billen in fel daglicht, op de tweede in iets vergevingsgezinder licht. “Ik wil laten zien dat cellulitis niets is om je voor te schamen. De meeste vrouwen hebben het. Mijn ene been heeft er meer aanleg voor dan de andere.”

‘Wijn vind ik onweerstaanbaar’

Om geen cellulitis te hebben, moet Fajah zwaar trainen, streng op haar eten letten en om de dag cuppen (een alternatieve geneeswijze waarbij je huid even vacuüm wordt getrokken met verhitte glazen of metalen bollen, red.). “Trainen doe ik op dit moment maar drie keer per week, wijn vind ik onweerstaanbaar en toen mijn relatie uit ging, was ik ook mijn vaste cupper kwijt.”

Streng

Heel eerlijk: ze baalt er wel een beetje van. “Ik vind het jammer, maar ik zeg nog steeds tegen mezelf: je ziet er fantastisch uit. Wees lief voor jezelf. Voor de zomer, een shot of een bruiloft vind ik het prima om acht weken te bikkelen, maar persoonlijk vind ik het niet meer de moeite waard om het hele jaar door zo streng voor mezelf te zijn.” En waarom zou je ook, als je er zonder spartaans regime nog steeds zo geweldig uitziet?

