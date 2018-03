Fajah Lourens: "Er wordt nooit met me geflirt. Echt nooit."

Auteur en dj Fajah Lourens heeft de killerbody uitgevonden, maar dat ze zo’n strak lijf heeft betekent niet dat mannen voor haar in de rij staan. In een interview met Viva biecht ze op: “Er wordt nooit me me geflirt. Echt nooit.”

In ons eigen kikkerlandje kan Fajah zich wel voorstellen dat mannen niet op haar afstappen omdat ze een bekende Nederlander is. Maar ook in het buitenland trekt ze weinig mannelijk schoon aan. “Op de een of andere manier durven mannen dat niet, denk ik. Laatst was ik met vriendinnen in New York en gingen we uit – niemand. Ik weet niet hoe dat kan.”

Igor

Fajah is overigens niet op zoek naar een man, want ze is al een jaar samen met Igor. Hoe dat gaat? “Goed. Gezellig”, vertelt ze. “We doen allebei een beetje ons eigen ding, maar we zijn heel blij met elkaar.” Het stel woont momenteel samen in Fajahs huis, maar Igor gaat ook weer een woning voor zichzelf zoeken. “Hij laat me heel vrij. Dat vind ik fijn.”

Bron: Viva. Beeld: ANP