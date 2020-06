Dit is waarom Fajah Lourens destijds abrupt uit 'GTST' stapte

Inmiddels kennen we Fajah Lourens als fitgirl en koningin van de killerbodys. Maar voordat ze succesvol ondernemer werd, brak ze door in Goede tijden, slechte tijden. Waarom was ze daar destijds eigenlijk mee gestopt?

Het is alweer even geleden. Van 2001 tot 2005 speelde Fajah de rol van Yasmin Fuentes.

Haar rol was in die tijd heel populair, zo blikt ze terug in het programma Goede tijden, zomer tijden. Toch besloot ze er na 3 seizoenen de brui aan te geven. Waarom? Het was eigenlijk best een impulsieve actie.



“Zo populair als ik was, zo rebels was ik ook. Ik was heel ongeduldig, jong en opstandig”, vertelt Fajah. Zo gebeurde het regelmatig dat ze het niet eens was met een opmerking van de regisseur en dan dreigde ze uit de serie te stappen. Op een gegeven moment was ze er klaar mee en is ze daadwerkelijk opgestapt.

Yasmin Fuentes

Fajah nam ontslag en liet weten dat ze in de serie dood wilde gaan. Zo wist ze zeker dat ze nooit meer terug zou kunnen keren. Uiteindelijk overleed haar personage Yasmin tijdens een auto-ongeluk met haar geliefde, Stefano Sanders.

“Ik ben achteraf veel te vroeg weggegaan”, zegt Fajah er nu over. Het lukte haar namelijk niet goed om nieuwe rollen te krijgen, omdat Yolanthe in die tijd ook ineens heel populair werd. Zij speelde toen in Onderweg naar morgen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress