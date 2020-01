Fajah Lourens legt uit waarom ze geen kinderen wil met haar vriend

Fajah Lourens (38) is inmiddels al een tijdje gelukkig met haar vriend Daan van Dijk (31), maar toch moet ze er niet aan denken om samen kinderen te krijgen. De fitnessguru laat in de Beau Monde weten dat ze genoeg heeft aan haar twee kinderen.

Desondanks zijn de twee dolgelukkig met elkaar.

Samenwerken

Volgens Fajah brengt Daan rust en structuur in haar leven. Iets wat ze naar eigen zeggen goed kan gebruiken, aangezien ze af en toe te veel hooi op haar vork neemt. Zo is ze bezig met haar My Killer Body-imperium, haar nieuwe fitnessboek met Donny Roelvink en de film Suriname. Haar vriend helpt haar waar nodig is en doet onder andere sales voor haar. “Het is heel fijn en ik heb er een goed gevoel bij. Gelukkig steunt hij me in wat ik doe. Maar we hebben het wel te vaak over werk.”

Leeftijdsverschil

Hoewel de tortelduifjes 7 jaar schelen, valt Fajah niet per se op jongere mannen.

“De vader van mijn zoontje was tien jaar ouder. Daan is zeven jaar jonger.” Het leeftijdsverschil heeft er wel voor gezorgd dat ze het nu al over kinderen moeten hebben. “Ik heb in het begin wel het gesprek gevoerd over kinderen. Ik heb er twee, van negentien en twaalf. En wil geen derde.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP