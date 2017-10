Wáuw: deze familie is al 17 jaar op vakantie

Herman en zijn vrouw Candelaria Zapp hadden het plan om in hun oldtimer in een half jaar van Argentinië naar de Amerikaanse staat Alaska te rijden, maar dat liep iets anders dan verwacht. De twee zijn inmiddels al 17 jaar op vakantie en hebben onderweg 4 kinderen gekregen.

Het gezin heeft in 17 jaar maar liefst 83 landen gezien, en zo’n 350 duizend kilometer afgelegd met hun oldtimer. Hoe lang ze dit gaan volhouden weten zij zelf ook nog niet. Ze gaan in ieder geval door tot hun kinderen het beu zijn, of als de oudste zoon wil gaan studeren.

Trip door Nederland

De komende weken is het gezin in Nederland: ze rijden van Maarssenbroek naar Rotterdam naar Kinderdijk. Na Nederland staat onder andere België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Marokko en de Canarische Eilanden op het programma.

Bron en beeld: Hart van Nederland.