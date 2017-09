Bijzonder: familie uit Vroomshoop bestaat uit 5 generaties vrouwen

De 18-jarige Iris Smit uit Vroomshoop werd 2 weken geleden moeder van dochtertje Lynn. Daarmee bestaat de familie officieel uit 5 generaties vrouwen. En dat is toch best bijzonder.

5 generaties is al speciaal, maar nog grappiger is dat de vrouwen allemaal een dochter kregen. De oudste van de 5 generaties in de familie is Derkje Kos (77), zij kreeg dochter Elly (60), die weer dochter Alina (39) kreeg. Zij kreeg vervolgens dochter Iris (18), die 2 weken geleden is bevallen van haar eerste dochtertje Lynn. AD sprak met de bijzondere familie en ze vertelden: “4 generaties hoor je nog wel eens, maar 5 niet.”

Bewuste keuze

De vrouwen werden allemaal vroeg moeder en daardoor leven er op dit moment nog 5 generaties. Elly wilde graag jong moeder worden, maar bij de rest van de vrouwen was het geen bewuste keuze. Toch zijn ze er allemaal heel blij mee. Dat blijkt wanneer Derkje vertelt aan de krant: “Een goede meid, krijgt haar kind op tijd.” Het is voor de vrouwen wel handig om met zo’n clubje te zijn, want er is altijd wel een oppas of een moeder die raad weet, vertellen ze.

Vijf generaties in Vroomshoop: ‘Een goede meid, krijgt haar kind op tijd’ https://t.co/xgfGbLXEro — masteradrian (@masteradrian) 27 september 2017

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.