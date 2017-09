Familie presentator Bas Westerweel vertelt hoe het nu met hem gaat

Afgelopen donderdag werd Bas Westerweel opgenomen in het ziekenhuis nadat hij een hartstilstand kreeg. Op dit moment verblijft de 54-jarige presentator nog in het ziekenhuis.

Uit een bericht van zijn familie op Facebook blijkt dat de presentator gisterochtend is geopereerd. De operatie is geslaagd en de presentator ligt nu nog in het ziekenhuis om te herstellen. Daar moet hij de komende dagen nog blijven.

Rust

Nadat bekend werd dat de presentator in het ziekenhuis ligt, kreeg Bas veel steunbetuigingen op social media. Daar is zijn familie heel dankbaar voor. In het bericht schrijven zij dat ze de komende tijd om rust vragen zodat ze zich volledig kunnen storten op het herstel.

Presentator

Bas is bekend van AVRO’s Toppop en Fort Boyard en heeft met zijn ex Babette 2 kinderen; Sebastiaan (18) en Silvijn (13). Ze waren getrouwd van 1998 tot 2010. Bas kreeg toen een relatie met hun buurvrouw.

