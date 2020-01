Terwijl de familie van Bibian Mentel moeilijke tijden doormaakt wegens de ziekte van de voormalig snowboardster, wordt het hen nog moeilijker gemaakt. De familie heeft namelijk te maken met nare bedreigingen.

Story schreef dat in een artikel eerder deze week. De man van Bibian Mentel, Edwin, heeft de geruchten aan RTL Boulevard bevestigd.

Bedreigingen

Edwin vertelt dat hij zomaar geteisterd werd door nare berichten via zijn sociale media. Het betreft verschillende (doods)bedreigingen via Facebook Messenger, verklaart hij. “Dat is midden in de nacht geweest, het kwam helemaal uit het niets”, begint de man van Bibian.

Politie

“Maar omdat de desbetreffende persoon ook aangaf waar we woonden, dat ‘ie dat wist, vond ik het belangrijk om het aan te geven bij de politie. Mocht een derde persoon nog verleid worden om nog gekkere stappen ondernemen, dan zijn ze ervan op de hoogte”, aldus Edwin.

Dronkelap

De bekendheid van zijn vrouw maakt dat dergelijke zaken onontkoombaar zijn volgens hem. “Als je met je kop boven het maaiveld uitsteekt, krijg je met gekken te maken. Dat is helaas niet anders”, vertelt hij. Inmiddels blijkt dat het waarschijnlijk om een dronkelap gaat. “Ik denk dat ‘ie erg in de war was, waarschijnlijk een slokje teveel”, verklaart Edwin.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress