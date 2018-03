Familie woest na uitvaart moeder: "Nadien hoorden we dat ze niet in de kist lag" 

Het overlijden van je moeder is al erg genoeg. Laat staan als daar een slepende rechtszaak na de uitvaart uit voortkomt. Katrien, Martine en Marc Fermont eisen gerechtigheid.

In een interview met het AD vertellen de Vlaamse zussen en broers dat ze zes jaar geleden bedonderd zijn door de begrafenisondernemer. Want terwijl ze dachten afscheid te nemen van hun moeder Simonne in haar kist, werd ze dertien kilometer verderop allang gecremeerd. En dus namen ze afscheid van een lege kist.

Druk in crematorium

Dat ontdekte de familie de avond na het afscheid al. Het was op de dag van de uitvaart en crematie ijskoud en spekglad op de weg, en toch kon de begrafenisondernemer de urn binnen no-time aan de familie bezorgen. “De tijdsduur klopte niet”, herinnert schoonzoon Nico zich. En inderdaad: de begrafenisondernemer gaf toe dat hij het lichaam al voor de kerkdienst had laten cremeren in verband met de slechte weersomstandigheden en drukte in het crematorium.

‘Ik heb haar nog gegroet’

De familie was (en is) woest. Hun moeder was altijd zo betrokken geweest bij de kerk, dus dit was heel belangrijk voor haar. “Ik heb haar nog gegroet en gezegd: ‘Mama, bedankt voor alles'”, vertelt dochter Martine. “Als je dan nadien hoort dat ze niet in die kist lag, is dat erg confronterend.”

Alsnog 6.500 euro betalen

Ze besloten de begrafenisondernemer voor de rechter te slepen. Het resultaat? Een zaak die nu al zes jaar lang loopt. Want in hoger beroep werd de ondernemer vrijgesproken en eist hij nu zelfs 6.500 euro van de nabestaanden voor de geleverde diensten. Geen denken aan, aldus de familie Fermont, die op haar beurt weer 15.000 euro schadevergoeding wil.Wat een rottigheid in de nasleep van een overleden dierbare. Familie Fermont, we wensen jullie veel sterkte toe.

Bron: AD. Beeld: iStock