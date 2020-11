Hoera! Familie Froger viert verjaardag van zoon Maxim

Plaatselijke vetophopingen op de heupen, benen of armen: lipoedeem is een pijnlijke ziekte, waarachter bovendien veel stil verdriet schuilgaat. “De dokters bleven maar zeggen: eerst afvallen.”

Angela Kamstra (34): “In mijn puberteit had ik een normaal figuur. Maar toen ik op m’n 21e van anticonceptiepil veranderde, gebeurde er iets vreemds: ik kwam in één maand maar liefst 30 kilo aan! Ik kreeg enorme vetophopingen die heel pijnlijk waren. Het gekke was dat het alleen in mijn bovenbenen en billen gebeurde. Terwijl de groeistrepen op m’n benen stonden, bleef ik g