Familie Kluivert lanceert eigen kersttruiencollectie bij déze budgetwinkel

De familie Kluivert zit niet stil. Dierenvrienden Rossana, Patrick, Shane, Demi en Nino lanceren vrijdag een gloednieuwe kersttruiencollectie voor het goede doel.

De collectie is vanaf vrijdag te koop op de website van Kruidvat. En vanaf dinsdag 19 november kun je de leuke truien ook in alle Kruidvat-filialen scoren. De opbrengst van hun speciale KLUIFJE-collectie gaat naar de Dierenbescherming op Curaçao.

Hondenleed aanpakken

“Ik bel dol op de feestdagen én op honden natuurlijk, dus een eigen kersttruiencollectie voor de hele familie vind ik geweldig. En steunt tegelijkertijd het goede doel”, laat Rossana weten. “Mijn missie is om het hondenleed op Curaçao aan te pakken. Met het geld dat we met onze truien ophalen, kunnen dierenartsen op het eiland allerlei medische behandelingen uitvoeren. En we gebruiken de opbrengst om de faciliteiten van de Dierenbescherming op te knappen. Daar ben ik ongelofelijk trots op.”

Mix & match

De inspiratie voor de truien? Dat waren hun eigen honden. Ieder lid van de Kluivert-familie heeft een ‘eigen’ hond mogen afbeelden op zijn of haar trui. De KLUIFJE-collectie bestaat uit vijf verschillende truien die je ook nog eens kunt matchen met een trui voor je eigen huisdier. Ook in de collectie: pyjama’s voor het hele gezin én speeltjes voor je trouwe viervoeter.

Bron: Triple P Entertainment. Beeld: ANP & Triple P Entertainment