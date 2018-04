Zó gaat het nu met de familie Lothmann uit 'Ik vertrek'

In de aflevering van ‘Ik vertrek’ gisteravond was te zien hoe Michael en Fijntje Lothmann vier jaar geleden naar Italië emigreerden om daar een luxe camping op te richten. Hoe gaat het nu?

Nou, er is veel veranderd sinds die uitzending, vertelt Fijtje.

Veel hulp

De boekingen stroomden in 2015 binnen. Maar het vervallen kasteel dat ze hadden opgekocht moest nog compleet worden omgebouwd tot appartementen. Én er moest ook nog een camping met zes safaritenten komen. “In vier maanden tijden hebben we, dankzij veel hulp uit Nederland en hardwerkende Italianen, ons terrein kunnen omtoveren tot een resort met zeven luxe logementen en een groot zwembad.”

Wijn en Vespa’s

Naast de camping runnen, verkoopt Michael nu ook Italiaanse wijn in Nederland met een nachtje op hun camping in Piemonte daarbij. Én ze verhuren Vespa’s. Ja, de zaken gaan goed. “Onze gasten zijn soms tot tranen geroerd door de schoonheid van het landschap en de gastvrije Italianen. Ook zelf genieten we nog iedere dag van het mooie uitzicht en het tempo van leven.”

Ongelukkige kinderen

Matthijs en Suusje, de twee jongste kinderen van Michael en Fijntje, hadden het heel moeilijk met de emigratie. In het eerste jaar dat ze er zaten, zijn er dan ook zeker twijfels geweest, geeft Fijntje toe. “De kosten van de verbouwing vielen niet mee, de kinderen waren ongelukkig en het ‘nieuwe leven’ was best wennen.” Gelukkig reizen ze vaak heen en weer.

Thuisonderwijs

Uiteindelijk zijn Matthijs en Suusje niet naar een Italiaanse school gegaan, maar hebben ze Nederlands thuisonderwijs gekregen. Ze zijn behoorlijk ambitieus. Matthijs verhuist dit jaar terug naar Nederland om een filmopleiding te volgen en Suus heeft haar eigen sieradenlijn opgezet. “Door het leven op onze heuvel zijn ze enorm ondernemend en creatief geworden. Verveling kan soms heel nuttig zijn!”, aldus Fijtje.

Beste van twee werelden

Spijt van hun emigratie hebben ze dus zeker niet. “Onze emigratie voelt niet als een afscheid van Nederland. We hebben het beste van twee werelden gekregen. We voelen ons op beide plekken heel erg thuis!”

Bron: AVROTROS. Beeld: Facebook

