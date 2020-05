Familie Meiland annuleert alle reserveringen voor het chateau

Helaas voor alle mensen die al een reservering hadden te pakken voor Chateau Meiland: het bezoekje aan het chateau zal voorlopig niet doorgaan. De familie Meiland heeft namelijk laten weten alle reserveringen te annuleren.

“Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om alle reserveringen te annuleren.”

De familie Meiland liet via een mail aan de gasten weten dat de reserveringen helaas zijn geannuleerd. Want hoewel toeristen vanaf 15 juni Frankrijk weer mogen bezoeken, zitten hier wel strikte regels aan vast. Om het veilig te houden voor gasten en het personeel in verband met het coronavirus, is het voor Chateau Meiland onmogelijk om de reserveringen door te laten gaan.

Halve bezetting

“Het chateau is niet in te richten om aan deze voorwaarden te volden, tenzij wij een halve bezitting zouden realiseren”, aldus de familie. Maar dat zou ook betekenen dat er dan onderscheid gemaakt moet worden in de gasten. En dat willen de Meilandjes niet.

De gasten waarvan de reserveringen nu zijn geannuleerd, krijgen hun geld terug.

Dít is hoe Martien Meiland gewond en blind raakte aan zijn rechteroog:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress