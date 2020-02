Familie Meiland in opspraak na cancelen van bruiloft in chateau

De annuleringen stromen binnen bij de familie Meiland, sinds het nieuws van hun terugkeer naar Nederland. Volgens de Meilandjes waren de annuleringen totaal onnodig, maar nu blijkt dat ze zelf ook het één en het ander hebben gecanceld.

Een bruidspaar dat komende zomer zou trouwen op chateau Marillaux, kreeg namelijk eerder deze maand een mail van de Meilandjes met daarin de boodschap dat hun reservering zou worden gecanceld.

Kort dag

De mail kwam ruim acht maanden na de reservering binnen bij Rose en Regnar, die nu hun beklag doen in Privé. Het aanstaande bruidspaar is niet te spreken over de manier waarop alles tot nu toe verloopt: “In de afgelopen 8 maanden moesten we overal zelf achteraan, terwijl was afgesproken dat de familie Meiland zou zorgen voor de traiteur, de aankleding en alles wat er nog meer bij komt kijken.” Met nog maar enkele maanden tot de grote dag, ontving het stel eerder deze maand een mail van de Meilandjes, waarin werd geschreven: “Wij denken dat wij te weinig tijd hebben om jullie de dag van jullie leven te geven.”

Nieuwe trouwlocatie zoeken

Het koppel zit momenteel met de handen in het haar: “We zijn nu natuurlijk volledig uit het veld geslagen. Er zijn ons gouden bergen beloofd, alles kon en niets was te gek.” Toch zit er voor de twee niets anders op dan te gaan zoeken naar een nieuwe trouwlocatie. Iets wat best lastig zal worden, aangezien ze een locatie moeten vinden die aan minimaal 40 gasten onderdak kan bieden. “Ik weet ook niet hoe het nu verder moet. We voelen ons zo ongelooflijk door hen in de kou gezet. Die arrogantie is enorm”, aldus het teleurgestelde koppel.

Reactie familie Meiland

Maar volgens de Meilandjes is er niks waar van de beweringen van het koppel. Hun manager laat zelfs weten dat niet de Meilandjes, maar het koppel zélf de bruiloft heeft gecanceld. Privé zegt daarentegen de mailwisseling in kwestie in handen te hebben en durft met zekerheid te beweren dat het toch echt Martien en Erica waren die de handdoek in de ring gooiden. De familie heeft nog niet persoonlijk gereageerd op de aantijgingen.

Bron: Flaironline. Beeld: Brunopress