Ook familie Meiland wordt geraakt door de coronacrisis

De familie Meiland wil terug naar Nederland, maar huist vooralsnog in hun Franse chateau. Ook daar slaan de gevolgen van de coronacrisis in als een bom.

In Frankrijk zijn de regels nog net wat strenger dan in Nederland. De familie mag niet van het terrein af en: “alles is fermè”, aldus Martien. Omdat de grenzen dicht zijn, zijn er ook geen gasten in het chateau. “Zo komen we wel aan klusjes toe, dus dat is wel fijn”, aldus Maxime.