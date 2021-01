Het is definitief: de familie Meiland moet weg uit woning in Hengelo

De familie Meiland moet weer verhuizen. Na hun verhuizing vanuit Frankrijk naar Hengelo en de flinke verbouwing die ze aan hun nieuwe stulpje hebben verricht, moet de familie weer de biezen pakken.

Erica Meiland heeft woensdag aan Nu.nl bevestigd dat er sprake is van een verhuizing.

Eerder schreven we al dat Maxime Meiland Hengelo gaat verlaten. Daar zit een vrolijke reden achter, ze gaat namelijk samenwonen met haar vriend Leroy. Achter het vertrek van de rest van het gezin zit een minder leuke reden.

Ook de rest van de familie vertrekt

In Linda’s Wintermaand liet Martien Meiland al weten dat er gedoe is ontstaan met de gemeente Bronckhorst over het bestemmingsplan van hun woning in Hengelo. Dit nadat de familie er een flinke verbouwing aan het stulpje op heeft zitten, zo zagen we in de realityserie van de Meilandjes. Nu laat Erica weten dat ze er niet uit zijn gekomen met de gemeente en dat ze op termijn zullen vertrekken.

Seizoen 5

De familie kocht het stulpje in de Achterhoek vorig jaar voor ruim negen ton. Martien, Erica en dochter Maxime wilden alle drie in aparte gedeeltes van het huis gaan wonen, maar volgens het bestemmingsplan mag dat helemaal niet. Hoe het precies is gelopen, dat kunnen we zien in het vijfde seizoen van Chateau Meiland. “Daarin gaan jullie zien hoe het allemaal zit”, laat Erica weten.

Wat wordt de volgende bestemming?

Waar de familie nu weer heen gaat? Dat is niet bekend. Wel beamen ze dat Noordwijk in de lijn der verwachting ligt. Daar komt de familie vandaan en heeft dochter Montana Meiland een winkel. Wanneer het Hengelose stulpje weer in de verkoop gaat, is ook nog niet bekend. Chateau Marillaux in Frankrijk staat ook nog steeds te koop.

Bron: Nu.nl. Beeld: Ruth van Baaijen | Talpa Beeldbank