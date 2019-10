Familie Meiland gaat vloggen: dít is de eerste video

Vind jij 1 aflevering per week van realityserie Chateau Meiland ook zo magertjes en zou je het liefst dagelijks smullen van de avonturen van het markante gezin? Bof jij even. Want de familie Meiland is aan het vloggen geslagen. De eerste video staat nú al online. Oh, dit wordt smullen.

Om gelijk een knallende start met hun YouTube-kanaal te maken, staat de eerste video compleet in het teken van de Gouden Televizier-Ring.

Vlog familie Meiland

De vlog speelt zich af in de aanloop naar het spannende Gouden Televizier-Ring Gala toe. Zoals we inmiddels wel weten sleepte de familie de felbegeerde televisieprijs voor het beste progamma van 2019 binnen. Maar aan het begin van de vlog is dat nog niet bekend. “Dit is de eerste vlog. Morgenochtend vliegen wij naar Nederland. We hebben er heel veel zin in!”, begint Maxime de video.

Verrukte fans

De video laat álle beelden zien, van een vermoeide Martien in de auto naar het vliegveld, zenuwen, tot stress in de kleedkamers. De fans van familie Meiland reageren dan ook verrukt onder de eerste vlog. “Mooi gezin, terechte winnaars! Super leuk dat jullie gaan vloggen!”, schrijft iemand. Hieronder kun je de eerste vlog van de Meilandjes bekijken.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: ANP