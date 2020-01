Familie Pfaff keert voor één keer weer terug op televisie

De familie Pfaff keert dinsdag voor even weer terug op televisie. Deze keer verwelkomen ze geen camera in huis voor een reallifesoap, maar gaan ze terug in de tijd.

Voor het programma Groeten uit gaat de hele familie Pfaff, inclusief kinderen en kleinkinderen terug naar het jaar 1965 om de feestdagen te vieren. Dat jaar was een moeilijk jaar voor de toen 12-jarige Jean-Marie, want slechts 2 weken voor Kerst overleed zijn vader aan een hartaanval. Zijn moeder bleef achter met 9 kinderen.

Advertentie

Overtuigen

Jean-Marie zei niet meteen ‘ja’ op hun deelname aan het programma, maar zijn vrouw Carmen wist hem te overtuigen. “Op die manier kon hij dat toch op een bepaalde manier afsluiten”, zegt ze daarover in een interview met HLN.