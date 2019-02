De familie Pos uit 'Helemaal het einde!' maakt groot nieuws bekend

Er ligt een nieuw avontuur in het verschiet voor de familie Pos. Je weet wel, het Nederlandse gezin dat in Helemaal het einde! een wijnbedrijf oprichtte in Zuid-Amerika.

Ze gaan Chili inruilen voor Nederland. Huiswaarts weer, dus. “Of nou ja, Nederland, wij gaan naar Friesland!”, schrijven ze op Instagram.

Zaken doen in Friesland

Stephan en Ilona hebben samen met hun zoons Bjorn en Tygo een paar jaar in Zuid-Amerika gewoond. De zaken gaan gewoon door: in Friesland zullen ze hun bedrijf voortzetten. Maar: “Het is geen definitief afscheid van Chili, het is immers ons tweede thuis. Privé en zakelijk zullen wij regelmatig in Chili te vinden zijn.”

Vakantie vieren

De verhuizing zal eind maart plaatsvinden, “na de oogst en controle van onze wijnen van 2019.” Een maand voor de emigratie en tijdens alle voorbereidingen, genieten de Posjes nu even van een welverdiende vakantie in het Braziliaanse Copacobana. Doen ze goed!

Bron: Instagram. Beeld: ANP