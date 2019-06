Verdrietig liefdesnieuws voor de familie Pos

Een verdrietige dag voor de familie Pos, bekend uit Helemaal Het Einde. Vader Stephan en moeder Ilona gaan uit elkaar. Dit maakt het stel zondagmiddag op Instagram bekend.

De familie Pos werd razend populair door hun deelname aan het televisieprogramma Helemaal Het Einde. In de volksmond staan ze bekend als ‘de Posjes’.

Advertentie

Moeilijke beslissing

“Soms lopen dingen anders dan gepland”, staat bij de foto van het koppel op Instagram geschreven. “Na terugkomst in Nederland hebben wij besloten uit elkaar te gaan. Soms moet je zelf verder en dus een moeilijke beslissing nemen. Verdere mededelingen doen wij voorlopig niet”, schrijven Stephan en Ilona.

Bekende familie

In het programma Helemaal Het Einde focuste de familie zich op het exporteren van wijn. De familie was echter zó populair, dat ze een eigen realityserie kregen: Vamos met de familie Pos. In deze serie werd de familie gevolgd tijdens hun avontuur in Zuid-Amerika.

Eind sprookje

Na een rondreis van 2,5 jaar met hun zoons Bjorn en Tygo, is de familie Pos sinds april 2019 terug in Nederland. Ze zijn neergestreken in Friesland, waar alles koek en ei leek te zijn. Maar aan het sprookje is dan toch een eind gekomen, meldt het stel op Instagram.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP Foto