Familie Rutten uit ‘Het Spaanse dorp Popolos’ gevlucht vanwege bosbrand

De familie Rutten, bekend van Het Spaanse dorp Popolos was onlangs bijna huis en haard kwijtgeraakt. Er woedde vlakbij het dorpje Popolos namelijk een heftige brand, waardoor de familie moest vluchten.

De bosbrand die in de buurt van het bergdorpje was uitgebroken, had veel schade kunnen veroorzaken. Maar volgens de Spaanse autoriteiten was het een geluk bij een ongeluk dat de wind ‘gunstig’ stond. Anders had het heel anders kunnen aflopen voor de familie Rutten.

Zwarte wolken

De familie Rutten is bekend geworden door hun deelname aan Het Spaanse dorp Polopos. In dit programma zijn ze een oud huis in het Spaanse minidorpje gaan verbouwen met als doel er uiteindelijk zelf te gaan wonen. De angst zat er goed in bij de familie toen er vlakbij Polopos een heftige brand uitbrak. “Ik ben nooit zo snel bang, maar nu begon mijn hart wel sneller te kloppen”, vertelt Elisa Rutten (56) aan de Telegraaf. “Grote zwarte wolken kwamen onze kant op. We zagen vanaf onze achtertuin het vuur steeds meer richting het dorp komen. Je hoorde alleen maar het geluid van brandweersirenes.”

Op de vlucht

“Op een gegeven moment werd ons geadviseerd om een veiligere plek op te zoeken. Ze waren bang dat de wind ging draaien, dan was de brand naar Polopos gekomen”, gaat Elisa verder. “We hebben daarom onze belangrijkste papieren gepakt en zijn vertrokken.

Aangestoken

Inmiddels is de brand gelukkig weer geblust en is het gevaar geweken. Volgens Elisa is het lang geleden dat er zo’n grote brand is geweest in dat gebied. De precieze oorzaak is nog niet bekend. “Wat ik begrepen heb, is het vuur door iemand aangestoken. Het was allemaal even spannend, maar gelukkig is alles goed afgelopen.”

