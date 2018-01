Familie traint samen om van buikje af te komen (en met succes!)

Voor wie motivatie nodig heeft om dat buikje kwijt te raken: kijk eens naar het geweldige resultaat van deze familie. Je zou maar als hele familie zwanger lijken. Op bovenstaande foto heeft slechts één persoon een baby in de buik en dat is de tweede dame op links. Op zich was dat geen moeilijk raadsel, maar confronterend was het wél voor de 32-jarige Jesse Ding en zijn familie.

Geen spijt

Omdat de vier bij elkaar in huis wonen, besloten ze samen de strijd tegen de kilo’s aan te gaan. Jesse moest zijn familie wel een beetje overtuigen, maar daar heeft niemand nu, een half jaar later, spijt van.

Transformatie

Vooral Jesses vader, die een bierbuik had gekregen door een alcoholprobleem en zijn zelfvertrouwen voor een groot deel was kwijtgeraakt, vindt zijn transformatie enorm. En wow, ja: hij heeft gelijk. Dit is het resultaat van samen als familie 6 maanden lang keihard trainen.

Dit is ook nog een leuke: Jesse en zijn vader namen elke 10 dagen een foto om het resultaat te vergelijken.

Zelfvertrouwen

De familie begon met snelwandelen, maar hoe fitter ze werden, hoe meer sporten erbij kwamen kijken. En nu vooral vader zijn zelfvertrouwen weer terug heeft gekregen, weet de familie 100% zeker: ze gaan dóór.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram.