Amerikaans koppel krijgt na veertien zoons eindelijk een dochtertje

De Amerikaanse Kateri en Jay Schwandt zijn dolgelukkig. Het stel had al veertien zoons en heeft nu ook eindelijk een dochtertje mogen verwelkomen.

Bijna dertig jaar nadat hun eerste zoon geboren werd, hebben ze nu dochter Maggie Jayne gekregen.

Advertentie

Veertien zoons

Het gezin van Jay en Kateri kreeg al vaker aandacht van de media. In deze tijd is een gezin dat bestaat uit veertien kinderen al behoorlijk bijzonder, maar dat het stel ook alleen maar zoons kreeg, maakte het extra speciaal. Nu is er geen sprake meer van een jongensgezin, want Maggie Jayne is vorige week geboren.