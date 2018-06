Zo gaat het nu met de familie Verdonk uit 'Ik vertrek'

Gisteravond zagen bijna één miljoen mensen hoe Ruby en Rob Verdonk in ‘Ik vertrek’ het Noord-Hollandse Graft verruilden voor het Franse Riscle, waar ze een klein restaurantje wilden gaan huren. Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar hoe gaat het nu met ze?

De familie Verdonk woont inmiddels alweer bijna drie jaar in Frankrijk. “Nog steeds met heel veel plezier”, vertellen ze op de website van AVROTROS. “Elke dag is weer anders en ik kan niet anders zeggen dan dat wij ons nog geen dag verveeld hebben.”

Avontuur

In oktober 2015 begon het avontuur voor Ruby, Rob en hun twee zonen Tygo en Kick. Iedereen moest z’n plekje vinden en dat kan veel emoties met zich meebrengen. Maar over het algemeen waren dit alleen maar blije emoties. “Natuurlijk heb je weleens een situatie dat je denkt: hoe gaan we dat aanpakken, maar dat heb je ook in Nederland”, geeft Ruby toe.

Vriendinnetje

Kick, de jongste van het gezin, is bijna 9 jaar en doet het goed op de Franse school. Hij heeft veel vriendjes die af en toe in het weekend komen logeren. Op school gaat het hartstikke goed, waar hij voor de volle honderd procent meedraait. Tygo is al bijna 13 jaar en op dit moment flink aan het puberen, maar ook bij hem gaat het goed op school. “Hij heeft zelfs een mooi Frans vriendinnetje”, vertelt ze. “Ik en Rob zijn ontzettend trots op onze jongens.”

Kopen

Met het restaurant gaat gelukkig ook prima. In 2015 zijn ze het pand en appartement gaan huren, met de hoop het aan het eind van het derde jaar misschien te kunnen kopen. Maar Rob en Ruby hebben goed nieuws. “Na twee jaarcijfers hebben we het al kunnen kopen. De verbouwing van ons appartement staat dan ook eind juni al op de planning bij de Franse aannemer.” Het restaurant Le Pigeonneau zit zo goed als altijd vol. Het draait nog steeds alleen op de middagen met een ‘menu du jour’ en in het weekend met een kaart.

Ga zo voort, zullen we maar zeggen.

Bron: AVROTROS. Beeld: Twitter