Nicolien (34) hoopt dat haar schoonzus er niet bij is met de feestdagen

Nicolien (34): “Ik kom uit een hechte familie. Op verjaardagen waren alle ooms en tantes altijd van de partij, en wij gingen als gezin ook naar hun verjaardagen. Toen ik trouwde, ging dat gewoon door. De opa’s en oma’s overleden, maar daar stond tegenover dat er steeds meer kleinkinderen bijkwamen. Het is altijd een uitdaging om de hele familie een plekje te geven in huis, maar het lukt altijd. En het voelt zo goed om zo’n grote familie om je heen te hebben, dat valt niet uit te leggen aan mensen die dat niet kennen of het niet leuk vinden. Dat is jammer genoeg nu in mijn familie aan de hand.”

Plakker

“Mijn jongste broer is drie jaar geleden getrouwd met een aardige vrouw. Maar met één bezwaar: ze had vanaf het begin een hekel aan de familiebijeenkomsten. Ze vond het vervelend dat ze niemand kende, je zat als schapen in een kooi op elkaar gepakt, er werden flauwe moppen verteld waar ze echt niet om kon lachen terwijl iedereen in een deuk lag. Dat ze ‘dat hele stel’ ook nog eens thuis moest uitnodigen op haar eigen verjaardag en die van mijn broer, vond ze helemaal niet te doen. Ze is samen met mijn broer dan ook altijd de eerste die weggaat. Mijn broer baalt daar dan van, want hij is altijd een plakker geweest. ‘Laat haar lekker thuisblijven als ze het allemaal zo erg vindt’, zeg ik dan. ‘Je kunt toch wel alléén komen?’ Maar dat vindt zij ook niets, en wat zij wil, dat gebeurt.”

Sinterklaas

“Nu was het bijna Sinterklaas. We hadden lootjes getrokken en ik weet dat de hele familie flauwe gedichtjes zat te maken. Daar hebben we altijd reuze lol om als ze worden voorgelezen. Behalve mijn schoonzus. Die zal zoals elk jaar haar schouders ophalen en laten merken dat wij als familie geen smaak en geen stijl hebben. Ik had voor de zoveelste keer tegen mijn broer gezegd dat ze beter thuis kan blijven me de feesadgen. Deze keer had hij er wel oren naar, want hij baalt onderhand ook van de manier waarop ze altijd weer een domper op ons plezier zet. En stiekem hopen we nu allemaal dat ze er deze keer niet bij zal zijn.”

