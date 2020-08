Dít familielid krijgt een eigen optrekje in het nieuwe huis van Harry en Meghan

Onlangs verruilden Harry en Meghan hun luxueuze huurvilla in Beverly Hills voor het nieuwe huis dat zij kochten in Santa Barbara. Zij zullen daar met zoontje Archie gaan wonen, maar er komt ook nog een speciaal verblijf voor een ander familielid.

Dat speciale verblijf wordt as we speak gebouwd.

Nieuwe huis

Na een periode in een huurhuis te hebben gewoond, wilden Harry en Meghan zich settelen op een vaste plek. De verwachting was dat ze in Los Angeles zouden gaan wonen, dichtbij Meghans moeder. Maar tijdens de coronacrisis ontstond het idee om in Santa Barbara te gaan wonen. Tijdens hun zoektocht naar een huis werden de voormalig royals verliefd op een huis in Montecito, een idyllisch kustplaatsje. Hun buren zijn niemand minder dan Oprah Winfrey, Tom Cruise en Ellen DeGeneres.

Gastenverblijf

Harry en Meghan wonen al zo’n 8 weken met hun zoontje Archie in de nieuwe woning. Het woongedeelte voor het gezin is dus al helemaal gebruiksklaar. Wel vindt er nog een verbouwing plaats op het terrein van de hertog en hertogin. Er komt namelijk een speciaal gastenverblijf voor Meghans moeder, Doria Ragland.