Maandag is spannende dag voor het Britse koningshuis: Queen roept familie bijeen

De Britse koningin Elizabeth werd afgelopen week verrast door het besluit van haar kleinzoon prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle om afstand te nemen van het koninklijke leven. Maar ze laat niet over zich heenlopen en heeft daarom voor maandag een familieberaad belegd.

Britse media meldden over de bijeenkomst van de koninklijke familie.

Spoed familiebijeenkomst Britse koningshuis

De Queen gaat maandag gesprekken aan met Harry, Harrys broer William en met zijn vader, prins Charles. Meghan is er niet bij, want zij vloog deze week weer terug naar Canada om bij haar zoontje Archie te zijn. De gesprekken zullen plaatsvinden op het landgoed van de koningin in Sandringham. Momenteel is ze daar nu op vakantie.

Het doel van het spoedoverleg? Zo snel mogelijk een ‘werkbare toekomstige rol’ voor de hertog en hertogin van Sussex realiseren. Maar het is onwaarschijnlijk dat ze er meteen uit gaan komen.

Nieuwe, progressieve rol Harry en Meghan

Harry en Meghan willen hun tijd verdelen tussen de VS en Groot-Brittannië. Ze willen meer tijd voor hun gezin en hun nieuwe liefdadigheidsinstelling. Het koppel noemt dit een nieuwe, progressieve rol binnen het instituut van het Britse koningshuis.

Bron: Volkskrant.nl. Beeld: Brunopress