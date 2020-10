Auto vernield en extra beveiliging: Famke Louise vertelt over tijd na #ikdoenietmeermee

Famke Louise heeft een pittige tijd achter de rug sinds ze haar #ikdoenietmeermee-filmpje op Instagram plaatste en bij Jinek toelichtte waarom ze klaar was met het coronabeleid.

Aan RTL Boulevard vertelt ze wat haar allemaal is overkomen, maar ook over hoe ze de draad weer oppakt. Famke is namelijk behoorlijk van mening veranderd. Zo komt er zelfs een coronacampagne die ze samen met Diederik Gommers heeft bedacht.

Advertentie

#ikdoenietmeermee

Nadat Famke op Instagram middels een filmpje voorzien van de hashtag #ikdoenietmeermee aan Nederland liet weten dat ze zich niet meer aan de coronamaatregelen wilde houden, kreeg ze enorm veel kritiek. Ze vertelt: “Van de ene op de andere dag haatte heel Nederland mij, terwijl ik de beste intenties had. Die dag daarna is mijn auto helemaal kapot getrapt door mensen op straat en ik moest ook met twee bodyguards lopen. Het was gewoon te gevaarlijk. Dat heeft me mentaal wel echt kapot gemaakt.”