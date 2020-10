Kijkers positief verrast door terugkeer Famke Louise en Diederik Gommers bij ‘Jinek’

Maandagavond schoven Famke Louise en Diederik Gommers weer aan bij Jinek, nadat hun bezoek van 2 weken geleden uitliep op een rel. Openhartig vertelt Famke Louise over de kritiek die ze ontving en wat ze daarvan heeft geleerd.

En de kijkers zijn blij om haar op deze manier terug te zien.

#Ikdoenietmeermee plaatste Famke Louise zo’n 2 weken geleden op Instagram. Hiermee gaf zij aan niet achter het coronabeleid te staan, samen met veel andere BN’ers. Er kwam veel kritiek op de actie. Om zichzelf te verklaren schoof Famke Louise dan ook aan bij Jinek, waar ze met Diederik Gommers in discussie ging over het beleid. Maar dat ging niet zo soepel als gepland. Famke werd overladen met kritiek op haar uitspraken in het programma.

Maandagavond schoof ze weer aan bij Jinek. De zangeres vertelt daar over de ‘bakken kritiek’ die ze over zich heen kreeg na haar eerste gesprek bij Jinek. “Ik ben mentaal wel echt kapotgemaakt. Ik heb geprobeerd zo min mogelijk te lezen, maar je leest het toch.”

Veel geleerd

Gelukkig heeft Famke Louise iemand aan haar zijde die haar steunt in deze tijd. En dat is niemand minder dan arts Diederik Gommers. Na hun eerste gesprek bij Jinek, hebben de 2 elkaar veel gezien. Famke heeft naar eigen zeggen veel geleerd van de arts. “Ik ben anders gaan denken”, zegt ze dan ook bij Jinek. “Sowieso denk ik dat we een andere hashtag hadden moeten kiezen: #Reddemaatschappij, ofzo.”

Ze beseft zich na de lessen van Gommers namelijk dat het coronavirus een ‘gevoelig onderwerp’ is. “In het ziekenhuis hebben we gepraat over wat het virus is en wat het met je lichaam doet. Daar wil ik je voor bedanken, dat je de tijd hebt genomen om alles aan me uit te leggen”, zegt ze tegen Gommers.

Leefwereld

Zelf is Gommers ook blij met het contact van hem en Famke. Ondanks alle kritiek op haar, is de arts juist erg te spreken over de zangeres. “Toen ik 20 was dacht ik niet aan mijn pensioen, aan dat mensen ziek worden. Dat is dan niet je leefwereld”.

Campagne

Gommers en Famke hebben nu de handen ineen geslagen voor een nieuwe campagne. Famke heeft een Instagramaccount gemaakt voor Gommers en daarop promoten ze samen het dragen van mondkapjes. Daar staat Famke helemaal achter. “Ik vond mondkapjes altijd al cool”, zegt de rapper. “Ik droeg er al een in mijn eerste videoclip”.

Lieve reacties

De kijkers zijn positief verrast door Famkes terugkeer bij Jinek. Ze zijn onder de indruk van haar open houding en haar wil om meer te leren over het onderwerp. Ook zijn de Twitteraars ontroerd door de ontstane band tussen Famke Louise en Diederik Gommers. “Ik vind het zo mooi dat Diederik Gommers en Famke Louise van elkaar hebben geleerd en samen daarmee aan de slag zijn gegaan. Praat met elkaar”, schrijft iemand dan ook over de twee op Twitter.

Ik vind het zo mooi he dat Diederik Gommers en Famke Louise van elkaar hebben geleerd en samen daarmee aan de slag zijn gegaan. Praat met elkaar #jinek — Rianne (@riri_21286) October 5, 2020

Ik vind Famke cool. Het gesprek is op gang gekomen. #jinek — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) October 5, 2020

Goede uitzending vanavond. Goed dat verschillende mensen met elkaar in gesprek zijn over de Coronacrisis. Vond Famke Louise vanavond een stuk respectvoller en relaxter. #jinek #COVID19 — Liv. (@whatlivsayss) October 5, 2020

Sterke uitzending van #jinek , goed om jongeren het gesprek te laten aangaan met experts en de burgemeester van Rotterdam, op deze manier creëer je een samem gevoel! En respect voor Famke Louise dat ze na alle shit die ze heeft gekregen er weer is gaan zitten! — Chris 🇧🇬 (@ChrisSibon) October 5, 2020

Top, daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen die Famke Louise kapot heeft geschreven. Flexibiliteit is de beste voorwaarde voor covid19-crisisbeheersing #jinek https://t.co/0WmiH60jPq — Carmen Kleinegris ☔️ 🦓 (@CarmenKleinegri) October 5, 2020

Kunnen een heleboel mensen hier op twitter nog van leren! Fouten toegeven, en groeien. Niets menselijks is Famke vreemd. Ik walg vd reacties van een aantal volwassenen hier op twitter die zelf nogal narcistische trekjes hebben. Spiegel? #jinek #FamkeLouise https://t.co/qX9iUCXtyC — Sanne (@LevensbloemDe) October 5, 2020

Net 2 uur naar #Jinek zitten kijken. Wat een top uitzending 🤩

En. Famke Louise en Diederik Gommers…. Geniaal dit keer😂 — Diego (@DiegoZoon) October 5, 2020

Het moment van de avond bij #Jinek tussen Famke Louise en Diederik Gommers ❤️ pic.twitter.com/teK9Ljpgeb — homo uit oudzuid (@heIIopapi) October 5, 2020

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress.