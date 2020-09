Famke Louise biedt excuses aan voor uitspraken: ‘Ik beloof beter mijn best te doen’

Nadat Famke Louise dinsdagavond in het televisieprogramma Jinek uitleg gaf over de videoboodschap waarmee ze zich tegen het coronabeleid keerde, kreeg ze bakken vol kritiek over zich heen. Een dag later biedt ze via Instagram haar excuses aan voor deze uitspraken.

Een aantal BN’ers, waaronder Famke Louise, keerden zich maandagavond via een videoboodschap met de hashtag #ikdoenietmeermee tegen het coronabeleid. Er ontstond grote ophef op social media en Famke wilde dit een dag later bij Jinek graag uitleggen. Haar uitspraken in deze uitzending vielen opnieuw niet goed. Op social media kreeg ze bakken vol kritiek. Een dag later plaatst ze opnieuw een statement om daar op te reageren.

Nieuwe post van Famke Louise

In een nieuwe post schrijft Famke: “Nadat ik het filmpje maandag gepost had, ben ik de ochtend daarop overladen met telefoontjes. De media koos mij als potentieel aanspreekpunt en daar bovenop kwam ook een breuk met mijn management die vorige week plaatsvond. Al met al, niet mijn beste dag. Dit alles heeft geleid tot het feit dat ik alleen en onvoorbereid bij Jinek aan tafel schoof. Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken. Dat te hebben gezegd realiseer ik me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen.”