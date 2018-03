Na gisteravond is de vraag: wie is er níet fan van Ellie Lust?

Ze was al een hit na ‘Wie is de mol..?’, maar nu de tweede ‘Ellie op patrouille’ gisteravond werd uitgezonden voor 1,35 miljoen kijkers, kent de populariteit van Ellie Lust helemaal geen grenzen meer.

Op Twitter kwam er een tijdens de uitzending een stroom aan reacties op gang over het kordate optreden van de nuchtere Noord-Hollandse agente. Ellie ging deze keer op patrouille in Kenia. In de miljoenenstad Nairobi draaide ze mee met de alarmdienst in het centrum van de stad, waar de politie met regelmaat moet ingrijpen.

Paul de Leeuw was fan van Ellie.

Ellie is super! En ik durf bijna te zeggen dat ze ‘mijn Ellie!’ is.. Nu weer tegen GOGO! hoe heette da tnummer van Wham ook al weer met Go Go? xx https://t.co/wSO6U9Pmi7 — pdl (@pauldeleeuw1962) 6 maart 2018

Claudia de Breij was fan.

Ik wou dat ik als Ellie door een vreemde stad kon lopen. Dan zou ik me altijd zo veilig voelen. — Claudia de Breij (@claudiadebreij) 6 maart 2018

Ohhhh Ellie Lust op TV…. onze EllieEtherdiscipline Sorry dit moet ik zien… geweldig IkHouVanEllie!! #EllieopPatrouille — Jetje🛸 (@JetjeTweet) 6 maart 2018

Ene Jetje was fan.

Wie vindt Ellie Lust niet geweldig?! #EllieopPatrouille — Christian van Dijk (@Christianmockin) 6 maart 2018

En Christian verwoordde wat de rest dacht:

Prachtig hoe Ellie Lust gewoon ‘Stop Politie’ blijft roepen in landen als Colombia en Kenia ;’) #EllieopPatrouille — Jelle Postma (@Jellepostma_) 6 maart 2018

Maar wat wil je ook. Er gebeurde van alles in de tweede aflevering. Ellie hield criminelen staande.

Ik vind het een mooi programma.

Complimenten aan Ellie!

En echt voor de duvel niet bang💪 #EllieopPatrouille — Midago (@midago80) 6 maart 2018

Ze toonde zich onverschrokken.

Ellie laat me denken aan “The Terminator”. Wij hebben Ellienator! Hasta la vista baby. #EllieopPatrouille — Jan Willem (@4kantoog) 6 maart 2018

De serie had beter ‘Ellie is benieuwd’ kunnen heten. #EllieopPatrouille — esther van doorne (@esthersuzanne) 6 maart 2018

Ellie luisterde en stelde veel, heel veel vragen.

‘dat is niet zo smart’ aldus Ellie Lust. Geniaal, tranen rollen over mijn wangen #EllieopPatrouille — LidyDummer (@LidyDummer) 6 maart 2018

Haar kennis van de Engelse taal was precies goed genoeg.

‘Wat zou jij doen als je een dag een man was?’#EllieopPatrouille pic.twitter.com/3bIPI4CICV — SMPLEvelien (@SMPLEvelien) 6 maart 2018

Ellie deed zelfs nog een dansje met een bal.

#EllieopPatrouille en dan maken mijn kids zich druk als er geen WiFi is 🤐 — Richard Kunne (@richardkunne) 6 maart 2018

Het programma plaatste het eigen Hollandse leven ook zo lekker in perspectief.

Standbeeld voor Ellie graag.. geweldig mens! #EllieopPatrouille — Lizzy (@lizzydeblock) 6 maart 2018

Kortom, we kunnen niet wachten op aflevering 3.

Beeld: AVROTROS

