Fans komen er niet uit: zijn de billen van Tom Cruise op deze foto echt?

Af en toe duikt er op social media een vraag op waar mensen het maar niet over eens kunnen worden. Nu is dat het geval bij een foto van Tom Cruise. En dan wel de billen van de acteur.

En nee, het gaan niet om een foto van een nieuwe film, maar om een beeld uit de film Valkyrie uit 2008. Een oplettende kijker keek de film nog een keer en plaatste een foto op Twitter van een detail dat hem ineens opviel: het achterwerk van Tom Cruise is in de film wel héél groot.

Stuntman

Al snel kreeg het bericht veel reacties en nog steeds komen mensen er niet helemaal uit: zijn die billen echt? Of zijn het de billen van een stuntman? Of zou Tom zelfs neppe billen hebben? Ook wordt er gesproken van een soort beschermingskussen. Echt of niet, bij de fans lijkt het achterwerk goed in de smaak te vallen.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe — swizz keats (@iluvbutts247) 20 augustus 2017



Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress.