Fans weten het zeker: déze BN’ers doen mee ‘Wie is de mol?’

Nog heel even en dan begint het jubileumseizoen van Wie is de mol?. De makers hebben al wat hints weggegeven en de molloten speculeren volop over de nieuwe kandidaten.

Wie is de mol? bestaat 20 jaar en dat viert het programma met een extra jubileumseizoen. 10 oud-deelnemers krijgen een herkansing en mogen opnieuw op zoek naar dé mol.

De kandidaten blijven tot de start van het programma geheim, maar de makers hebben wel al wat hints gegeven. Zo deelden ze vorige week korte, anonieme interviews met de deelnemers.

Nicaragua, seizoen 11 – Horace Cohen ⠀⠀⠀ Colombia, seizoen 19 Nikkie de Jager Georgie, seizoen 18 – Ron Boszhard China, seizoen 20 – Tina de Bruin Argentinië, seizoen 6 – Peggy Vrijens Mexico, seizoen 8 – Patrick Martens Hongkong, seizoen 14 – Tygo Gernandt Thailand, seizoen 7 – Nadja Hüpscher Oregon, seizoen 17 – Jeroen Kijk in de Vegte ⠀⠀⠀ Dominicaanse Republiek, seizoen 16 – Ellie Lust

Speurneus

In de antwoorden zaten aanwijzingen verstopt en dat zorgt voor een heuse jacht naar de kandidaten. Fans zetten alles op alles om erachter te komen wie er dit seizoen meedoen. Volgens de molloot Felix zijn dít de nieuwe kandidaten:

In het eerste filmpje van het nieuwe seizoen, hoor je volgens fans de stemmen van Tina de Bruin, Ron Boszhard en Patrick Martens. Hoe hij bij de andere namen komt, is niet helemaal duidelijk. Maar Felix heeft een goede speurneus en noemt het niet voor niets zijn ‘definitieve kandidatenlijst’. We zijn benieuwd!

Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? zie je vanaf zaterdag 5 september om 20.30 uur bij Avrotros op NPO 1. Pas dan komen we erachter of de molloten bij het juiste eind zitten en zien we wie kandidaten zijn.

