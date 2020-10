Fans enthousiast over nieuwe korte coupe Anouk: ‘Je lijkt wel 20!’

Over een paar weken gaat weer een nieuw seizoen van The Voice of Holland van start. Zangeres Anouk kondigt het nieuwe seizoen aan met een foto op Instagram inlcusief een een fonkelnieuw kapsel.

Op de foto zie je dat Anouk voor een nog net wat korter kapsel is gegaan. Haar volgers zijn dolenthousiast en delen het ene na het andere compliment uit. “Wat ben je knap!”, reageert actrice Robin Martens onder de foto. Iemand anders schrijft dat ze op de nieuwe foto wel 20 lijkt:

Anouk alleen op een scherm

Anouk heeft een ernstige vorm van astma en moet daarom extra voorzichtig zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Tijdens dit seizoen van TVOH zal ze dan ook alleen te zien zijn via een videoscherm die op haar rode draaistoe is geplaatst. Op Instagram reageert ze op de vraag of ze het niet spannend vindt met haar gezondheid: “Ik zit buiten in een container, alleen.”

