Fans weten het zeker: déze BN'ers doen mee aan 'Wie is de mol?' 2020

Volgens fans van Wie is de mol? zijn de makers van het programma momenteel het nieuwe seizoen aan het filmen. Ze speculeren dan ook volop over de nieuwe kandidaten.

Want wie gaan in 2020 proberen de mol te ontmaskeren? En nog belangrijker: wie ís komend seizoen de mol?

Molloten

Afgelopen jaren waren de opnames van Wie is de mol? ook rond mei en juni, dus reden genoeg om te beginnen met speculeren. Welke bekende Nederlanders zullen dit jaar meedoen? Voorlopig is presentator Rik van de Westelaken nog niet samen met een groep BN’ers ergens op de wereld gespot, maar wat niet is kan nog komen. Ondertussen hebben de molloten niet stilgezeten, want ze hebben al 3 nieuwe kandidaten op het oog.

Actrice Toprak Yalçiner

Jarenlang heeft ze de rol van ‘Nuran’ in GTST vertolkt en in 2017 deed ze mee aan het dansprogramma Dance dance dance. Toprak wordt al vaker genoemd als mogelijke kandidaat en laat ze nu al sinds 2 mei niks meer op social media hebben geplaatst…

Lucas van de Meerendonk

Lucas is een nieuwslezer, journalist en presentator en de meesten kennen hem van het NOS Jeugdjournaal. Maar daar is hij dus al een lange tijd afwezig. Ook híj heeft al een tijdje niks meer op social media geplaatst.

Dione de Graaf

Deze sportjournalist en presentator is voor haar werk natuurlijk vaak aanwezig bij belangrijke sportevenementen. Toch heeft ze zelf aangegeven niet bij Giro d’Italia 2019 te zijn. Dat vinden de molloten erg verdacht…

Bron: Glamour. Beeld: AVROTROS