Fans lyrisch over zandloperfiguur van Yolanthe

Dat Yolanthe niet vies is van een sexy foto, dat is bekend. Ook vandaag plaatst ze weer een foto waarop haar figuur goed te zien is én ze lijkt een knipoog te geven aan haar Hollandse roots.

Yolanthe is op dit kiekje namelijk te zien in een knaloranje jurk. Bij de foto plaatst ze een leeuwen-emoji.

Fans reageren laaiend enthousiast op de foto. Zo wordt er geschreven: ‘Je bent een mooie, sexy, sterke vrouw! Wat heb jij toch een heerlijke uitstraling. 100% gorgeous!’. Een andere volger laat weten: ‘Knapperd ben je ook hè! Jurkje staat je super goed!’. Ook de likes, hart-emoji’s en zelfs huwelijksaanzoeken blijven niet uit.

