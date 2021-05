Fans Nick Schilder onder indruk van nieuwe look: “Zó dan, knappie!”

Je badkamer schoonmaken is een klusje waar je niet altijd met evenveel plezier naar uitkijkt. Stuk voor stuk alle tegels en voegen poetsen, kalkaanslag verwijderen en de wastafel schrobben… Je bent er wel even mee bezig. Maar mocht je onverwachts bezoek krijgen of om wat voor reden dan ook snel de badkamer spic en span moet hebben, dan kun je de ruimte als volgt in vijf minuten schoonmaken.

Ideaal om te doen als je weinig tijd hebt tussen de grote schoonmaakbeurten door.

Omdat je in vijf minuten onmogelijk iedere tegel kunt schoonmaken, moet je selectief zijn. Om je badkamer voor het oog schoon te krijgen, kun je het volgende doen. Je gasten zullen niet eens doorhebben dat je maar een paar minuten aan het schoonmaken hebt besteed.

Stap 1: maak een sopje

Zet allereerst het raam open voor frisse lucht. Vervolgens maak je een sopje in de wasbak. De kleine handdoek die je gebruikt om de handen te drogen kun je als poetsdoek gebruiken. Of pak een microvezeldoekje uit de keuken. Met een doek maak je vervolgens de kraan en wastafel schoon. Zorg ervoor dat de restjes tandpasta ook weggepoetst worden.

Stap 2: spiegel reinigen

Je badkamer oogt in één klap veel frisser als je de spiegel even schoonmaakt. Omdat je weinig tijd hebt, is een glasreiniger de snelste manier om de spiegel direct blinkend te krijgen. Gebruik vervolgens keukenrol of een microvezeldoek om de reiniger af te nemen.

Stap 3: verwijder stof en haren

Heb je soms ook het gevoel dat je maar één keer hoeft te knipperen voordat stof zich weer ophoopt in de badkamer? Neem met het sopje en de doek snel de plekken af waar het stof zich verzameld heeft. Denk bijvoorbeeld aan de prullenbak, de toiletrolhouder en de hoeken bij de douche of het bad.

Stap 4: toilet schoonmaken

Bij je badkamer schoonmaken hoort natuurlijk ook het reinigen van het toilet. Als je niet veel tijd hebt, kun je er het beste voor zorgen dat de klep, bril en de pot schoon zijn. Neem de wc af met een vochtige doek en reinig eventueel de pot met de wc-borstel.

Stap 5: handdoeken weg

Gebruikte handdoeken in de badkamer geven al snel een rommelige indruk. Als je mensen over de vloer verwacht, kun je de handdoeken dus het beste even in de wasmand gooien. Hang nieuwe handdoeken op voor de gasten en je badkamer is weer als nieuw.

Zet eventueel nog geurstokjes neer om het extra fris te laten ruiken, et voilà.

Beeld: Getty Images