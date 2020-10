Fans van ‘As the world turns’ opgelet: de soap komt terug

De Amerikaanse soap ‘As the world turns’ was maar liefst 54 jaar op televisie te zien en was daarmee ook de langstlopende soap ooit. Helaas voor alle fans viel in 2010 definitief het doek nadat de kijkcijfers tot een dieptepunt waren gezakt.

Voor de fans is er echter goed nieuws: de soap keert namelijk voor even weer terug!

Laatste aflevering ‘As the world turns’

Trent Dawson, bekend van zijn rol als Henry Coleman, heeft op Instagram laten weten dat hij een heuse reünie gaat houden samen met zijn collega’s. “Ik zal weer herenigd worden met mijn vrienden en collega’s van As the world turns. En het gaat niet zomaar een reünie worden: de cast zal namelijk de allerlaatste aflevering van de soap nog eens overdoen door middel van een scriptlezing. Dit doen ze niet alleen om de fans te plezieren maar ook om geld op te halen voor het theaterbedrijf van Trent Dawson. In totaal zullen er maar liefst 26 castleden te zien zijn.