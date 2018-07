Fans verbaasd over nieuw kapsel Céline Dion

We kennen de 50-jarige Céline Dion niet anders dan met lange, donkerblonde lokken in een middenscheiding, maar de zangeres besloot dat tijd was voor een nieuwe coupe.

De Canadese plaatste afgelopen week een kiekje op Instagram waarop ze te zien is met een prachtig slag in haar haren én een pony. Haar fans zijn verrast, maar de reacties zijn overwegend positief. “Wat zie je er sexy uit”, schrijft iemand. “Simply the best”, vindt een ander. Wat vind jij?

Céline zoals we haar kennen:

Célines nieuwe coupe:

Bron: Good Housekeeping, Instagram. Beeld: ANP.