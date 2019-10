Roxeanne Hazes is niet vies van een nieuwe look. Zo heeft de zangeres al verschillende haarkleuren en coupes gehad. Dit keer laat ze iets anders doen dan haar kapsel.

Ze kiest voor hele donkere en brede wenkbrauwen. “Gewoon een foto van een paar wenkbrauwen op vakantie… die moest ik apart inchecken”, grapt Roxeanne bij het kiekje.

Advertentie

Grapjes

Roxeanne heeft haar wenkbrauwen op de foto flink aangezet, waardoor ze erg opvallen. Haar vriend Erik kan het niet laten om ook een grapje te maken. “En wie mag dat weer tillen?”, reageert hij dan ook onder het plaatje.

Zelfspot

Romy Monteiro reageert enthousiast op de foto van Roxeanne. “Yes for strong brows“, schrijft de zangeres en presentatrice. Een andere volger reageert met: “Dacht dat ik enorme wenkbrauwen had , maar deze zijn the bomb!” Ze vinden haar zelfspot in ieder geval allemaal heel grappig.

Zwarte strepen

Toch is niet iedereen zo enthousiast. Veel fans vinden het zonde dat ze haar wenkbrauwen zo dik heeft gemaakt. “Echt niet mooi. Je bent prachtig zonder die harde, zwarte strepen” en “Je hebt van jezelf prachtige wenkbrauwen, maak ze niet donkerder en breder… Dat staat heel onnatuurlijk”, klinkt het onder het plaatje.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP