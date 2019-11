Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? staat weer voor de deur. Fans kunnen niet wachten tot het spannende programma weer op de buis is. Welke BN’ers er dit jaar meedoen is nog niet bekend. Maar WIDM-fans denken dat de namen van de deelnemers op 28 november naar buiten worden gebracht.

De fans hebben een bijzondere theorie voor deze specifieke datum.

Molboekje

De Molloten – zoals de grootste fans van het spelprogramma genoemd worden – hebben naar eigen zeggen keihard bewijs voor de datum waarop de namen bekend worden gemaakt. De reden? Op Bol.com kun je namelijk het welbekende Molboekje van dit jaar reserveren. Het is echter pas beschikbaar vanaf 28 november…

Namen

En dus denken de fans dat de deelnemers op die dag – of misschien zelfs nog eerder – bekend worden gemaakt. Want in het molboekje staan ieder jaar de namen van de WIDM-deelnemers vermeld. Ook valt in het boekje altijd de locatie van het spel te lezen. De kans is klein dat het molboekje te koop is zonder dat feiten feestelijk onthuld zijn. Zouden de fans het juist hebben?

Jubileumseizoen

Het komende seizoen van Wie is de Mol? wordt naar verwachting spectaculairder dan ooit tevoren. Het betreft namelijk een jubileumseizoen. Op 19 november 1999 werd het eerste seizoen van het programma uitgezonden, waardoor dit seizoen onvergetelijk belooft te worden.

