Waarom fans van 'WIDM' het steeds over het tijdstip 10.41 uur hebben

De jacht op de mol is nog steeds gaande en Molloten komen met de ene na de andere hint. Nu hebben oplettende kijkers het steeds over het tijdstip 10.41 uur.

In Wie is de mol? is niets wat het lijkt. In alles kan een hint verborgen zitten en daarom denken Molloten dat de leader van het programma naar Leonie als mol leidt.

Specifieke tijd

In een video waarin reclame wordt gemaakt voor de Wie is de mol? app, staat een specifieke tijd op de telefoon: 10.41 uur. Volgens oplettende kijkers zit hier een verborgen hint in. Fans hebben het dan ook nergens anders meer over.

Hoofdletter L

In de leader van het 20ste seizoen van Wie is de mol? is op 10 seconden een groene vrijstelling in beeld met daarop het logo van de mol. Bovendien komt op 41 seconden heel groot de ‘L’ in beeld. Volgens fans verwijst deze ‘L’ naar Leonie en betekent dit dat Leonie dit jaar de mol is.

In beeld

En of dat nog niet genoeg is, zou Leonie in elke aflevering om 10.41 uur in beeld te zien zijn. In aflevering 1 tot en met 4 en aflevering 6 en 7 is Leonie om precies 10.41 uur in beeld. In aflevering 5 was ze misschien niet in beeld, maar was wel haar stem te horen. Zou het toeval zijn of is het een duidelijke hint naar Leonie? Wij zijn benieuwd!

“10:41 weer Leonie in beeld!” Nu al 6 afleveringen achter elkaar spreken we hier van een super hint! #wieisdemol #widm #widm2020 #moltalk pic.twitter.com/JXuCbU7flY — Niets is wat het lijkt_2020 (@Widm2020) February 15, 2020

Op de smartphone die elke aflevering in de leader te zien is en als tijd linksboven 10.41 aan geeft #wieisdemol #widm — Janna de Bruin (@jannareintje) February 23, 2020

Ik geloofde er nooit in maar ik begin er langzaam aan te geloven:

Leonie is weer te horen/zien in beeld op 10:41.#WieisdeMol #widm #MolTalk — Wie is de Mol? Clues (@widm_clues) February 22, 2020

In de teaser van de Wie is de Mol? app staat de tijd op 10:41. Leonie is alweer op 10:41 te zien #moltalk #widm — Branco Burger (@burgerbranco) February 22, 2020

