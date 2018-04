Fans weten het zeker: de geest van André Hazes is te zien op deze foto

André Hazes jr. is normaal gesproken sceptisch over paranormale zaken, maar gisteravond werd hij toch even van zijn stuk gebracht. De zanger plaatste een kiekje van zijn zoontje en kreeg al snel opvallende reacties onder de foto.

Fans waren er namelijk zeker van dat ze de schim van de overleden vader van André in de foto zagen.

Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 13 Apr 2018 om 2:13 (PDT)

‘Wat apart’

‘Ik ben altijd sceptisch over dit soort dingen, maar… Ik kreeg een berichtje over dat mijn vader op deze foto zou staan. Ik zal wel moe en gek zijn, maar ik zie ‘hem’ ook… wat apart,’ schrijft hij bij de foto.

Op de hoogte blijven van het leukste feestje van het jaar? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van de Libelle Zomerweek.

Bron en beeld: Instagram