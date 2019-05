Fans zijn niet te spreken over eerste concert van Spice Girls

Wat dé comebacktour van de Spice Girls had moeten zijn, is voor veel fans op een grote teleurstelling uitgelopen. Kort na het eerste concert in Dublin stromen de negatieve reacties op Twitter al binnen.

Fans zijn enorm teleurgesteld in wat ze te zien en te horen kregen. Of eigenlijk wat ze vooral níet te horen kregen: de meidengroep was namelijk amper verstaanbaar.

Geluidsproblemen

De Spice Girls trapten hun langverwachte reünietour af in het Croke Park-stadion. Het was voor het eerst sinds 2012 dat de meidengroep weer optrad en fans konden niet wachten om ze eindelijk weer live te zien. Helaas was er tijdens het concert sprake van flinke geluidsproblemen.

Boze tweets

Het duurde dan ook niet lang voordat Twitter werd overspoeld met kritiek. “Hebben wij hier zoveel voor betaald?” vraagt iemand zich af. “Het is verschrikkelijk, we kunnen niet eens verstaan wat ze zeggen of welke nummers ze zingen”, schrijft weer een ander. Veel concertgangers die voor het podium stonden gingen op de grond zitten uit frustratie. Anderen zijn zelfs halverwege het optreden vertrokken.

Be great if someone could tell the sound people at Spice Girls that the audience can’t hear them… 🙄 #spicegirls #spiceworld #crokepark still great to see the girls in action. — Rachel D (@bookgeek90) 24 mei 2019

Sorry @spicegirls but we cannot hear a thing sitting here in @CrokePark – sound is AWFUL!!!! pic.twitter.com/XD28tbidCX — Ms S Sherlock (@SherlockTeaches) 24 mei 2019

The #spicegirls put on a fabulous show tonight. But am really surprised that nobody seems to be talking about how poor the sound was. Could hardly make out the words they were saying at times. Was worst sound I’ve ever heard at a concert pic.twitter.com/UnKsi3B4Wo — Louise Sullivan (@lousul) 24 mei 2019

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y — Sabrina Egerton (@sabrinasstyle_) 24 mei 2019

Reactie Spice Girls

De Spice Girls lijken de kritiek in ieder geval serieus te nemen. Mel B liet vanochtend via Instagram weten dat er inderdaad problemen waren met het geluid en dat ze te maken kregen met vocale moeilijkheden. “Hey allemaal, bedankt om naar onze show in Dublin te komen kijken. We zien jullie terug in Cardiff en hopelijk is het geluid daar stukken en stukken beter”, liet zij weten in een videoboodschap.

