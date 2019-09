Eindelijk goed nieuws voor Dean van Kooij en zijn familie

De familie Van Kooij, bekend uit het programma Helemaal het einde, heeft een heftige maand achter de rug. Eind augustus raakte zoon Dean betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Nadat Dean weken in het ziekenhuis lag, komt de familie nu met goed nieuws: hij mag naar huis.

Voor de ogen van moeder Linda werd Dean een aantal weken geleden geschept door een auto. Dean kwam in het ziekenhuis terecht en moest een week plat liggen. Op Instagram vertelde Linda over zijn diagnose: “Langzaam kwamen de artsen tot de conclusie dat Dean zijn gekmakende duizeligheid en hoofdpijn veroorzaakt werd door het lekken van hersenvocht in het lumbaal systeem. De zenuwen die uit zijn ruggenmerg zijn getrokken bij het ongeluk hebben kleine gaatjes achtergelaten. Dit is niet te opereren en het lichaam moet dit zelf gaan oplossen. Dean ligt al een week plat met zijn voeten hoger dan zijn hoofd.”

Goed nieuws

Nu lijkt het weer hartstikke goed te gaan met Dean, want hij is uit het ziekenhuis ontslagen. Op Instagram deelt de familie een foto van een lachende Dean met koffer en ballon. Aan de foto voegen ze een mooi gedicht toe: “In het nu, zie ik ons allemaal worstelen met onmacht en frustratie. In het nu, zie ik de wil en de kracht om te zoeken naar balans. In het nu, voel ik het verdriet, de (zenuw)pijn en de wanhoop. In het nu, voel ik vertrouwen dat wij deze nieuwe situatie als gezin kunnen dragen. In het nu, ben ik dankbaar dat hij leeft. In het nu, ben ik dankbaar voor alle steun en compassie van zoveel mensen. In het nu, loopt mij hart over van liefde en trots. In het nu, is Dean thuis en mijn gezin compleet.”

